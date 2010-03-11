Требуется нарезать готовый дизайн под Joomla!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок193 просмотра

Есть готовый сайт с блочной версткой. Необходимо сделать из него шаблон под Joomla! Адрес сайта: http://viktoriya-tour.com/ - структура сайта подходит, раздел категорий, раздел статических ссылок (верхнее меню), раздел новостей.

Пожалуйста напишите свои предложения и сроки.

Joomla
15 лет назад
Medon
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров