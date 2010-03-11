Требуеться верстальщик, для выполнения небольших работ для верстки. Обращайтесь в аську 354277
Срочно доверстать шаблон
Нужно прямо сейчас ДОверстать простенький шаблон. Верстка DIV-ами, резина, CSS отдельным файлом.
Предпочтение цене и строкам.
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