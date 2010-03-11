Срочно доверстать шаблон

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Закрыт13 заявок248 просмотров

Нужно прямо сейчас ДОверстать простенький шаблон. Верстка DIV-ами, резина, CSS отдельным файлом.

Предпочтение цене и строкам.

CSS
15 лет назад
ALLARA
Групп 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Elvena
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Elvena
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад