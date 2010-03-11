Есть готовый сайт с блочной версткой. Необходимо сделать из него шаблон под Joomla! Адрес сайта: http://viktoriya-tour.com/ - структура сайта подходит, раздел категорий, раздел статических ссылок (верхнее меню), раздел новостей. Пожалуйста напишите свои предложения ...
Вёрстка
Требуеться вёрстка и натяжка дизайн на S.T.R.E.S.S WEB
пишите в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно прямо сейчас ДОверстать простенький шаблон. Верстка DIV-ами, резина, CSS отдельным файлом. Предпочтение цене и строкам.Закрыт15 лет назад
- $30
Требуеться верстальщик, для выполнения небольших работ для верстки. Обращайтесь в аську 354277Завершен15 лет назад
- $50
Приватный проект для Игоря Поплавского! Верстка сайта из PSD макетов. Жду Ваше предложение.Завершен15 лет назад
Необходимо сверстать простой шаблонЗавершен15 лет назад
Нужно сверстать выпадающее меню Проект очень срочный... Работа должна будет выполнена быть сразу Писать в аську, там скину макетHTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!! Обязательное требование - предоставить цену за верстку 5 дизайнов. Предложения без стоимости работ рассматриваться не будут - просто нет времени общаться по icq/почте со всеми. Требуется сверстать 5 дизайнов. ...Завершен15 лет назад
Нужно выполнить верстку для Moy-Web.Завершен15 лет назад
- $70
1) сверстать дизайн 2) одеть на друпал 3) прикрутить к друпалу модули 4) выложить на наш хостинг. За это плачу 70$ . Расчёт - яндекс-деньги по курсу 1 к 30. Макеты ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый всем день. http://traq.domik.net:3000/ Login: learn Pass: 12345 Проект - documentation Создать там в Wiki набор статей, с оглавлением и прочим. ...Закрыт15 лет назад