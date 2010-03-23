Верстка сайта.

Добрый день. Сейчас рисуется шаблон. Пока рисуется, ищем верстальщика-программиста для натяжки и прикрепления функций данного шаблона к движку WebAsyst ShopScript. Плюс к этому, нужно перенести весь контент со старого сайта (joomla, 60 - 80 ...