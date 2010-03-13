Доработка верстки Shop Script

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки143 просмотра

Есть магазин построенный на Shop Script Дизайн - переделенная стандартная тема. В данный момент сайт отображается с ошибками. Полный список необходимых доработок в прикрепленном файле. Бюджет точно не определен. Оставляйте заявки с указанием стоимости. Опыт работы с Shop Script будет большим плюсом. Работа срочная (1день). Оплата по факту через WebMoney

15 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

serega115
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Абсолютно без ответственный! Задание не доделал. На связь не выходит.

Заявки фрилансеров

serega115
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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