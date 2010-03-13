Перенос дизайна на движок joomla

$85
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок249 просмотров

Необходимо перенести существующий дизайн сайта http://yogacenter.ru на движок джумла 1.5

Динамичный, трехколонный. т.е либо сверстать либо подогнать из уже сделанных.

Joomla
15 лет назад
jenyave
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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