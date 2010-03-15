Верстка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки146 просмотров

Не укладываюсь с проектом!!!

Сверстать макет .

Профессиональная валидная, кроссбраузерная, семантичная верстка.

Скрин вышлю на почту!

15 лет назад
Maxsimus89
Руслан 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Замечательный исполнитель, каковых мало в этом сервисе! Все пожелания учел, выполнил в кратчайшие сроки и качественно! Вытерпел меня.Не пропадал все время был на связи! Сразу добавляю в избранные исполнители, обращаться буду только к нему.
Очень приятный заказчик, волнуется за работу, пытается предоставить исполнителю все для максимально удобного выполнения работы, оплата поступила вовремя, все как договаривались. остались только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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