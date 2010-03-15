Необходима качественная верстка для движка Соц сеть. С добавлением javascript и php скриптов (возможно какое то ваше решение) Исходный материал уже на сервак залитый сайт.
Верстка
Не укладываюсь с проектом!!!
Сверстать макет .
Профессиональная валидная, кроссбраузерная, семантичная верстка.
Скрин вышлю на почту!
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