Сверстать шаблон для CMS DLE.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок403 просмотра

: Что нужно?

:: Сверстать готовый PSD дизайн.

: Под что верстаем?

:: Верстаем под систему управления сайтом DataLife Engine.

Подробнее можно в ПМ.

Цену/сроки отписываем ниже, либо в личку.

з.ы. Без отзывов, не беспокоить. Работать с Вами не будем.

DLE
15 лет назад
BegleZZZ
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$75
2 дня
Что сказать? После того как намучались с первыми двумя исполнителями, в общей сложности нам затянули проект на три недели. И так нормально ничего не сделали. Разочаровались в местных фрилансерах и решили всё таки сделать последний забег, договрится о вёрстке с Евгением и что же? Человек выполнил всё в сроки(не кормил завтраками), качественно, терпеливо вносил все изменения о которых сразу мы и не говорили. Всё время на связи, где то помог, где то подсказал, одни приятные воспоминания от работы с данным исполнителем. Если вы ищите хорошего специалиста и читаете данный отзыв, знайте, вы его уже нашли это Баштовой Евгений. p.s. С данным человеком будем продолжать работать. Спасибо Евгений;)
Очень доволен сотрудничеством с Денисом! Отличный заказчик и приятный в общении человек. Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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