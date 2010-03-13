Сверстать одну страницу в html с формой заявки

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок261 просмотр

Надо сверстать одну страницу из psd в html.

Макет такой - http://s50.radikal.ru/i130/1003/ea/9f8250c70ac7.gif

1) Весь текст под шапкой начиная со слов "Увеличение продаж" делается не картинкой, а текстом со стилями.

2) Ширина фиксированная.

3) Форма проверяет заполненность обязательных полей и выдает всплывающие предупреждения, что нужное поле не заполнено. Сообщение уходит на email, указанный в макете.

Оплата $7 (wmr или wmz) после выполнения или предлагайте свою цену.

Срок - до шести утра 14 марта по Москве.

Я сейчас в онлайне, готов сразу дать psd-макет и ftp-доступ.

HTML
15 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка для SE 3 версии

    Необходима качественная верстка для движка Соц сеть. С добавлением javascript и php скриптов (возможно какое то ваше решение) Исходный материал уже на сервак залитый сайт.

    JavaScriptPHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка

    $20

    Не укладываюсь с проектом!!! Сверстать макет . Профессиональная валидная, кроссбраузерная, семантичная верстка. Скрин вышлю на почту!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перенос дизайна на движок joomla

    $85

    Необходимо перенести существующий дизайн сайта http://yogacenter.ru на движок джумла 1.5 Динамичный, трехколонный. т.е либо сверстать либо подогнать из уже сделанных.

    Joomla
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение и верстка wordpress темы

    Предистория: Есть wordpress тема от woothemes.com, в которой мы изменили .psd файлы в соответствии с нашими требованиями к дизайну. Задача: Нужно внести наши изменения в вордпресс тему. ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка для TBDev (torrent-trecker)

    Нужна верстка под TBDev Сайт статичный ( НЕ резиновый). + постоянные заказы на верстку под этот движок. нужен человек который встречался ещё с этим движком для качественной верстке) просьба: фрилансеры ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка верстки Shop Script

    $25

    Есть магазин построенный на Shop Script Дизайн - переделенная стандартная тема. В данный момент сайт отображается с ошибками. Полный список необходимых доработок в прикрепленном файле. Бюджет точно не определен. Оставляйте заявки с указанием стоимости. Опыт ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заверстать страничку

    Необходимо заверстать несложный дизайн, чтобы верстка была более менее нормальная. Предпочтение будет отдано наименьшей цене =)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад