Сверстать одну страницу в html с формой заявки

Надо сверстать одну страницу из psd в html.

Макет такой - http://s50.radikal.ru/i130/1003/ea/9f8250c70ac7.gif

1) Весь текст под шапкой начиная со слов "Увеличение продаж" делается не картинкой, а текстом со стилями.

2) Ширина фиксированная.

3) Форма проверяет заполненность обязательных полей и выдает всплывающие предупреждения, что нужное поле не заполнено. Сообщение уходит на email, указанный в макете.

Оплата $7 (wmr или wmz) после выполнения или предлагайте свою цену.

Срок - до шести утра 14 марта по Москве.

Я сейчас в онлайне, готов сразу дать psd-макет и ftp-доступ.