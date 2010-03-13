Необходима качественная верстка для движка Соц сеть. С добавлением javascript и php скриптов (возможно какое то ваше решение) Исходный материал уже на сервак залитый сайт.
Форма заявки
Требуется сделать заявку. (только сверстать).
Сам скрипт отправки не нужен, (есть)
Сделать приближенно к дизайну.
См. приложение.
Рассматривается только предложение в тендере.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
: Что нужно? :: Сверстать готовый PSD дизайн. : Под что верстаем? :: Верстаем под систему управления сайтом DataLife Engine. Подробнее можно в ПМ. ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $7
Надо сверстать одну страницу из psd в html. Макет такой - http://s50.radikal.ru/i130/1003/ea/9f8250c70ac7.gif 1) Весь текст под шапкой начиная со слов "Увеличение продаж" делается не картинкой, а текстом со стилями. 2) Ширина фиксированная. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт15 лет назад
В таблице: 1) последние 4 категории статистики нужно удалить: TD 2PT Lost Fan P. 2) ...Завершен15 лет назад
- $20
Не укладываюсь с проектом!!! Сверстать макет . Профессиональная валидная, кроссбраузерная, семантичная верстка. Скрин вышлю на почту!Завершен15 лет назад
- $85
Необходимо перенести существующий дизайн сайта http://yogacenter.ru на движок джумла 1.5 Динамичный, трехколонный. т.е либо сверстать либо подогнать из уже сделанных.HTML-верстка16 заявокЗакрыт15 лет назад
Предистория: Есть wordpress тема от woothemes.com, в которой мы изменили .psd файлы в соответствии с нашими требованиями к дизайну. Задача: Нужно внести наши изменения в вордпресс тему. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна верстка под TBDev Сайт статичный ( НЕ резиновый). + постоянные заказы на верстку под этот движок. нужен человек который встречался ещё с этим движком для качественной верстке) просьба: фрилансеры ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $25
Есть магазин построенный на Shop Script Дизайн - переделенная стандартная тема. В данный момент сайт отображается с ошибками. Полный список необходимых доработок в прикрепленном файле. Бюджет точно не определен. Оставляйте заявки с указанием стоимости. Опыт ...Закрыт15 лет назад
- $10Завершен15 лет назад