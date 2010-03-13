Сверстать сайт на jQuery

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок270 просмотров

Для некоммерческой Уральской Ассоциации Моделинга нужно сверстать "одностраничный" сайт на jQuery.

Подробнее о проекте можно узнать в тех.задании ниже. Остальные детали проекта при личном общении.

Приветствуются фрилансеры из Екатеринбурга, для постоянного сотрудничества.

Жду развернутых предложений, которые показывают вашу заинтересованность.

Писать можно здесь или в личку.

jQuery
15 лет назад
Serguei
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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