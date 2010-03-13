Сверстать сайт на jQuery

Для некоммерческой Уральской Ассоциации Моделинга нужно сверстать "одностраничный" сайт на jQuery.

Подробнее о проекте можно узнать в тех.задании ниже. Остальные детали проекта при личном общении.

Приветствуются фрилансеры из Екатеринбурга, для постоянного сотрудничества.

Жду развернутых предложений, которые показывают вашу заинтересованность.

Писать можно здесь или в личку.