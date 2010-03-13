Верстка дизайна + AJAX элементы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки170 просмотров

Проект браузерная онлайн игра.

Требуется div верстка следующего:

1. Главная страница

2. Дополнительные облегченные страницы сайта

3. Интерфейс игры, локаций, приложений (рюкзак, клановая страница и т.п.)

4. Инфо о персонаже

5. Дизайн и интерфейс боя

Дизайн достаточно сложный, много элементов, присутствует flash.

Так же требуется сразу же внедрить ajax элементы, такие как всплывающие окна, счетчик времени, асинхронное обновление данных в элементах. Библиотеку можете использовать на ваше усмотрение, главное что бы на ней можно было реализовать то, что требуется.

Объем работы достаточно большой.

Пожалуйста оставляйте приблизительные цены, желательно поэлементно как указано выше.

Желательно сразу примеры верстки и внедренные вами ajax элементы.

AJAX
15 лет назад
Maks-0906
Максим 
34 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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