Проблема с кодировкой

Есть проблема с формой внизу забронируйте прямо сейчас ,кликайте на расширенный поиск в Файр Фоксе :

http://hotel.prgmm.ru/cat/1

Если Менять Doctype то данный элемент работает,раскрывается и закрвается,но не видно из за смены доктайпа нижнюю часть текста там где цены и т.д.

Жду ваших предложений.

Оплата по факту сразу.

Сроки - сегодня.