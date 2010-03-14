Проблема с кодировкой

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки183 просмотра

Есть проблема с формой внизу забронируйте прямо сейчас ,кликайте на расширенный поиск в Файр Фоксе :

http://hotel.prgmm.ru/cat/1

Если Менять Doctype то данный элемент работает,раскрывается и закрвается,но не видно из за смены доктайпа нижнюю часть текста там где цены и т.д.

Жду ваших предложений.

Оплата по факту сразу.

Сроки - сегодня.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

_KT
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель !!! Профессионал своего дела !!! Решил проблему за 5 минут !!! А многие по дням с ней парились и отказывались потом !!!
Хороший заказчик - задачу сразу объяснил что делать и где править. Оплатил сразу.

Заявки фрилансеров

_KT
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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