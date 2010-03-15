Верстка 2-х страничек дивами

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок336 просмотров

Нужно сделать верстку 2ух страничек дивами, без таблиц. В приложении - 1ая страника, 2ая - из этого же макета, а с таким же футером и шапкой. В вашем портфеле обязательно должны быть примеры готовой верстки дивами. Приоритет при выборе исполнителя - невысокая цена, качество, короткие сроки выполнения.

Я предоставляю 2 PSD файла, на выходе от исполнителя - html файлы с картинками и css стилями.

В случае успешного выполнения проекта - будет дальнейшее сотрудничество.

По всем вопросам - ICQ 388 - 352 - 50девять, стучите, я в инвизе.

CSSHTML
15 лет назад
stanislav-ch
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xhtml_css_jquery
Valeriy Tarasov 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
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Заявки фрилансеров

xhtml_css_jquery
Valeriy Tarasov 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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