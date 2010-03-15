Верстка 2-х страничек дивами

Нужно сделать верстку 2ух страничек дивами, без таблиц. В приложении - 1ая страника, 2ая - из этого же макета, а с таким же футером и шапкой. В вашем портфеле обязательно должны быть примеры готовой верстки дивами. Приоритет при выборе исполнителя - невысокая цена, качество, короткие сроки выполнения.

Я предоставляю 2 PSD файла, на выходе от исполнителя - html файлы с картинками и css стилями.

В случае успешного выполнения проекта - будет дальнейшее сотрудничество.

По всем вопросам - ICQ 388 - 352 - 50девять, стучите, я в инвизе.