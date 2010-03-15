Здравствуйте. Требуется переделать сайт (уже существующий www.derevointeriors.ru ) на язык HTML с использованием JS так, чтобы он не отличался ничем от оригинала. Оригинал написан на языке Ruby on Rails. ...
Верстка 2-х страничек дивами
Нужно сделать верстку 2ух страничек дивами, без таблиц. В приложении - 1ая страника, 2ая - из этого же макета, а с таким же футером и шапкой. В вашем портфеле обязательно должны быть примеры готовой верстки дивами. Приоритет при выборе исполнителя - невысокая цена, качество, короткие сроки выполнения.
Я предоставляю 2 PSD файла, на выходе от исполнителя - html файлы с картинками и css стилями.
В случае успешного выполнения проекта - будет дальнейшее сотрудничество.
По всем вопросам - ICQ 388 - 352 - 50девять, стучите, я в инвизе.
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