Верстка нескольких страниц и настройка темы WP

Доброе утро!

Нам, сегодня, в понедельник утром будет передан дизайн нескольких блоков для контента страниц и нам срочно, в течении дня нужно внедрить в тему изменения на основе этого дизайна.

Количество верстки на страницу - небольшое, сложность - средняя или легкая.

За срочность готовы увеличить вознаграждение за проект!