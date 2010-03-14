Верстка нескольких страниц и настройка темы WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки107 просмотров

Доброе утро!

Нам, сегодня, в понедельник утром будет передан дизайн нескольких блоков для контента страниц и нам срочно, в течении дня нужно внедрить в тему изменения на основе этого дизайна.

Количество верстки на страницу - небольшое, сложность - средняя или легкая.

За срочность готовы увеличить вознаграждение за проект!

WordPress
15 лет назад
skybeams
Волков 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать сайт на HTML+JS (сайт уже написан на RoR)

    Здравствуйте. Требуется переделать сайт (уже существующий www.derevointeriors.ru ) на язык HTML с использованием JS так, чтобы он не отличался ничем от оригинала. Оригинал написан на языке Ruby on Rails. ...

    HTMLJavaScriptRuby
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сверстать PSD

    $20

    Верстка блочная,фиксированная на разрешение 1024!Дизайн не сложный .Детали приватно

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать шаблон страницы сайта

    $20

    Нужен шаблон страницы сайта на заданную тему страница должна иметь 1. блок основного текста 2. блок меню ссылок 3. блок для поисковой формы (для поля поиска и кнопки искать) 4. ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка дизайна + AJAX элементы

    Проект браузерная онлайн игра. Требуется div верстка следующего: 1. Главная страница 2. Дополнительные облегченные страницы сайта 3. Интерфейс игры, локаций, приложений (рюкзак, клановая страница и т.п.) 4. Инфо о персонаже 5. Дизайн и ...

    AJAX
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка 2-х страничек дивами

    Нужно сделать верстку 2ух страничек дивами, без таблиц. В приложении - 1ая страника, 2ая - из этого же макета, а с таким же футером и шапкой. В вашем портфеле обязательно должны быть примеры готовой верстки ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вёрстка макета + одеть на друпал

    $69

    Нужно сверстать один макет на друпал. В друпал нужно подключить: 1) фотоальбом 2) возможность добавления/редактирования новостей и страниц с помощью WYSIWYG-редактора (Полное редактирование содержимого, возможность вставки файлов, изображений, видео и скриптов) ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Проблема с кодировкой

    Есть проблема с формой внизу забронируйте прямо сейчас ,кликайте на расширенный поиск в Файр Фоксе : http://hotel.prgmm.ru/cat/1 Если Менять Doctype то данный элемент работает,раскрывается и закрвается,но не видно из за ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать сайт на jQuery

    $100

    Для некоммерческой Уральской Ассоциации Моделинга нужно сверстать "одностраничный" сайт на jQuery. Подробнее о проекте можно узнать в тех.задании ниже. Остальные детали проекта при личном общении. Приветствуются фрилансеры из Екатеринбурга, ...

    jQuery
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить готовый шаблон

    Нужно изменить этот шаблон (есть html и psd, если что): http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23506&amp;pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V Так: 1. убрать блок с валютой, языками и корзиной - просто оставить на этом место пустой серый фон 2. сделать ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад