Настройка Joomla+VM, верстка

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Есть дизайн. Необходимо настроить магазин согласно ТЗ (в приложении).

Дизайн в приложении.

Верстка главной, страницы раздела и подраздела.

Смотрю людей только с отзывами.

Joomla
15 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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