1) есть дизайн в psd 2) есть верстка в html нужно менять разрешение шаблона на 1024 используя псд файлы для экспорта картинок и увеличивая таблиц шаблона
Шаблон для OsCommerce
ТЗ
1. Нужно сверстать этот шаблон: http://osc.template-help.com/osc_23045/index.php.
2. Шаблон должен быть в блочной верстке
3. Должен отображаться одинаково в браузерах: Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox
4. Правая колонка должна отображаться только на главной странице
5. Вывод товаров должен быть как на сайте zoovod.ru/new/shop/1st_choice_korm_dlya_sobak.html.
а) слева картинка
б) в центре описание
в) справа блок в котором: Вес, цена, и кнопка корзины. Хочу заметить, что одинаковые
товары должны группироваться (Одна фотография, одно описание,
разный вес товара и разная цена товара).
6. Внизу должен быть блок описания категории.
7. Предоставлять промежуточные варианты работы.
8. Установка движка с шаблоном на сайт заказчика.
9. Настройка нескольких категорий и товаров для проверки вывода.
10. Оплата. 100$ яндекс-деньгами по курсу ЦБ на день утверждения заказчиком о выполнении заказа. Предоплата 0%
Никакого движка, модулей и т.д. у меня нет. Если вы работали с OsCommerce, то все это у вас
должно быть. Если нет, то ищите в интернете сами. Они есть. Версия движка мне не важна.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 исполнителяЗавершен15 лет назад
Есть дизайн. Необходимо настроить магазин согласно ТЗ (в приложении). Дизайн в приложении. Верстка главной, страницы раздела и подраздела. Смотрю людей только с отзывами.Закрыт15 лет назад
Есть сверстанная страница. Верстка качественная, у каждого смыслового блока свои class и id, и с очень малым количеством css форматирования. Собственно, это тема Zen для друпала, но это не важно. Страница в приложении. Есть ...Завершен15 лет назад
Подскажите, как можно в шаблоне Даннео вынести Breadcrumbs(так называемые "Хлебные крошки") в другое место сайта и присвоить ему стили отличные от стилей других заголовков на странице, например "Добавить комментарий"HTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Необходимо сменить логотип(png) в шапке сайта на скрипт плавной смены изображений. Скрипт есть. Подробности при переписке.HTML-верстка15 заявокЗакрыт15 лет назад
Верста сайта. Вся дополнительная информация при личном общении с исполнителем.Завершен15 лет назад
Исполнитель найден.HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Суть метода: нужно составить такую комбинацию тэгов и команд {get} и {skip} чтобы парсер чётко знал какой участок грабить а какой пропустить. Команда {get} дает указание парсеру грабить, а команда {skip} - пропустить. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно сверстать макет сайта (главная + 2 внутренних) Срок - сегодня вечером. Оставляйте заявки, передам макет.Закрыт15 лет назад
- $5
Есть шаблон http://dle.in.ua/templates/7792-rip-zonemovieru.html, нужно сделать вывод новостей в 2 колонки примерно как на kinonik.com Для связи 432432934HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад