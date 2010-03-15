Шаблон для OsCommerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки309 просмотров

ТЗ

1. Нужно сверстать этот шаблон: http://osc.template-help.com/osc_23045/index.php.

2. Шаблон должен быть в блочной верстке

3. Должен отображаться одинаково в браузерах: Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox

4. Правая колонка должна отображаться только на главной странице

5. Вывод товаров должен быть как на сайте zoovod.ru/new/shop/1st_choice_korm_dlya_sobak.html.

а) слева картинка

б) в центре описание

в) справа блок в котором: Вес, цена, и кнопка корзины. Хочу заметить, что одинаковые

товары должны группироваться (Одна фотография, одно описание,

разный вес товара и разная цена товара).

6. Внизу должен быть блок описания категории.

7. Предоставлять промежуточные варианты работы.

8. Установка движка с шаблоном на сайт заказчика.

9. Настройка нескольких категорий и товаров для проверки вывода.

10. Оплата. 100$ яндекс-деньгами по курсу ЦБ на день утверждения заказчиком о выполнении заказа. Предоплата 0%

Никакого движка, модулей и т.д. у меня нет. Если вы работали с OsCommerce, то все это у вас

должно быть. Если нет, то ищите в интернете сами. Они есть. Версия движка мне не важна.

15 лет назад
Sereno
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TYZz
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Был оговорен срок. 3 дня. Через 2 дня был представлен образец сайта. Точнее только шапка от сайта. Шапка не устраивала, т.к. 1. фотография животного была размыта. Как я понимаю для того, чтобы скрыть криво вырезанные контура шерсти животных. Я указал на это. На что получил очень интересный ответ. Якобы у меня настройки браузера не стандартные. Очень смутил ответ, но особо заострять не стал, т.к. планировал вернуться к ней позже. 2. просил в ТЗ и в аське 2 раза, сделать телефон текстом. В итоге присылает в графике. Признаться честно, это не первый работник который не читает (или не умеет) читать пункты ТЗ. Высказав свое недовольство, попросил переделать сделанную работу, на что был заверен, что вечером следущего дня якобы все будет сделано. На следующий день, на мой вопрос как продвигаются дела, начались упреки, что времени мало, модули вывода меню оказались не стандартными и чтобы сделать как я указывал в ТЗ, нужно доплатить. После указания мной на пункты ТЗ, где все это было описано, согласился исправить бесплатно, но попросил дополнительное время. Конкретные сроки окончания не указал. Дальше я посмотрел код в браузере, весь сайт (точнее, то, что за 3 дня было сделано - шапка и меню) были сверстаны в таблицах. На вопрос, почему в таблицах, а не как в ТЗ написано, что должно быть блочная верстка, получил ответ, что якобы в div верстка получается массивнее и в таблицах лучше и проще верстать. Исполнителем был предложен вариант, сверстать сайт в таблицах, а все свойства указать в css. Что естественно меня не устраивает. Под конец 3-го дня, посмотрев на проделанную работу, я понял, что за 4 часа (до истечения 3-х суток) исполнитель несможет доделать даже шапку, предложил разойтись. В общем, я не доволен. 3 дня прошло, результата 0.

Заявки фрилансеров

TYZz
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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