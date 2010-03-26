Скопировать верстку

Есть сверстанная страница. Верстка качественная, у каждого смыслового блока свои class и id, и с очень малым количеством css форматирования. Собственно, это тема Zen для друпала, но это не важно. Страница в приложении.

Есть вот такая страница ***

Нужно с помощью css придать первой странице (той что с чистой версткой) такой же вид, как у второй страницы.

Абсолютно все копировать не нужно, все равно это будет потом переделываться, но детали думаю проще будет объяснять по ходу работы.

Редактировать нужно только файлик zen_businessbooks.css. Ну и все это естественно кроссбраузерно.

Работы часа на два-три опытному верстальщику, так что цены предлагайте соответствующие.

И пишите сразу точную цену и необходимое количество часов, пожалуйста.