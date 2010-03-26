Скопировать верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки244 просмотра

Есть сверстанная страница. Верстка качественная, у каждого смыслового блока свои class и id, и с очень малым количеством css форматирования. Собственно, это тема Zen для друпала, но это не важно. Страница в приложении.

Есть вот такая страница ***

Нужно с помощью css придать первой странице (той что с чистой версткой) такой же вид, как у второй страницы.

Абсолютно все копировать не нужно, все равно это будет потом переделываться, но детали думаю проще будет объяснять по ходу работы.

Редактировать нужно только файлик zen_businessbooks.css. Ну и все это естественно кроссбраузерно.

Работы часа на два-три опытному верстальщику, так что цены предлагайте соответствующие.

И пишите сразу точную цену и необходимое количество часов, пожалуйста.

CSSDrupal
15 лет назад
ashes
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolas_Sharp
Александр 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Смотреть на его верстку - одно наслаждение. Несмотря на то, что изначально не были оговорены все детали, Александр без труда выполнил появившиеся в течении работы мои просьбы, в том числе доверстал под ИЕ6. Очень инициативный исполнитель, не боялся выдвигать свои идеи, которые в итоге очень положительно повлияли на результат работы.
Очень лояльный и приятный заказчик. Очень быстро и четко объяснил, что делать, дополнительно ничего не требовал. Несмотря на то, что я изначально закрыл глаза на ИЕ6, человек не причитал, а просто вежливо попросил доделать верстку в этом браузере (верстку на тот момент он уже полностью оплатил). Весьма приятен в сотрудничестве, рекомендую данного заказчика всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

Nikolas_Sharp
Александр 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка дизайна для joomla

    1) есть дизайн в psd 2) есть верстка в html нужно менять разрешение шаблона на 1024 используя псд файлы для экспорта картинок и увеличивая таблиц шаблона

    HTMLJoomla
    HTML-верстка3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Настройка Joomla+VM, верстка

    Есть дизайн. Необходимо настроить магазин согласно ТЗ (в приложении). Дизайн в приложении. Верстка главной, страницы раздела и подраздела. Смотрю людей только с отзывами.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Breadcrumbs в Даннео - вывод в другом месте

    Подскажите, как можно в шаблоне Даннео вынести Breadcrumbs(так называемые "Хлебные крошки") в другое место сайта и присвоить ему стили отличные от стилей других заголовков на странице, например "Добавить комментарий"

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    Верста сайта. Вся дополнительная информация при личном общении с исполнителем.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Составление сигнатур

    $50

    Суть метода: нужно составить такую комбинацию тэгов и команд {get} и {skip} чтобы парсер чётко знал какой участок грабить а какой пропустить. Команда {get} дает указание парсеру грабить, а команда {skip} - пропустить. ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета

    Нужно сверстать макет сайта (главная + 2 внутренних) Срок - сегодня вечером. Оставляйте заявки, передам макет.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение шаблона

    $5

    Есть шаблон http://dle.in.ua/templates/7792-rip-zonemovieru.html, нужно сделать вывод новостей в 2 колонки примерно как на kinonik.com Для связи 432432934

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка нескольких страниц и настройка темы WP

    Доброе утро! Нам, сегодня, в понедельник утром будет передан дизайн нескольких блоков для контента страниц и нам срочно, в течении дня нужно внедрить в тему изменения на основе этого дизайна. ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад