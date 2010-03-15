Сделать html-сайт по презентации. 12 страниц

Требуется 3 варианта верстки одного и того же шаблона. Можно блоками, можно таблицами. Т.е. нужен опытный верстальщик, который по-разному сможет сверстать один и тот же шаблон. Исходный шаблон простенький. Ссылку дам по запросу в личку.