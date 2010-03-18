Верстка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен36 заявок341 просмотр

Нужно сверстать три страницы (одна главная, 2 внутренние), основа - psd макет.

верстка блочная, фиксированная.

Срок - не более 5 дней.

15 лет назад
meetmehalfway
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

fobos_99
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

fobos_99
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад

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