Верстка 5-7 страниц на скрипт CS–Cart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок103 просмотра

В середине апреля необходимо сделать верстку 5-7 страниц на движок интернет-магазина CS–Cart http://www.cs-cart.com/

15 лет назад
ItSolutions
Скицко 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта под фронтпейдж

    Есть сайт который обновляется постоянно через фронтпейдж. т.е. сотрудник добавляет тексты и информацию на сайт во фронтпейдже, а потом заливает это все по фтп на хостинг. насколько я понимаю, ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установить код.

    $50

    Сайт http://onadvert.ru/ в шапке 2 баннера которые выводятся посредством кода, необходимо разместить их горизонтально, что-бы все выглядело по человечески, сделать отступ в несколько пикселей сверху. http://s53.radikal.ru/i139/1003/af/89477374bd1a.jp... Для размещения баннеров горизонтально необходимо в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Несколько вариантов верстки одного шаблона

    $100

    Требуется 3 варианта верстки одного и того же шаблона. Можно блоками, можно таблицами. Т.е. нужен опытный верстальщик, который по-разному сможет сверстать один и тот же шаблон. Исходный шаблон простенький. Ссылку дам по запросу в личку.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработки по сайту. Верстка. Смс-биллинг.

    $50

    Всем привет! Нужно сделать некоторые доработки по сайту http://sudiba.ru а доработки следующие, нужно доделать верстку, чтоб нормально отображалась на низких разрешениях. И самое главное, нужно подключить к смс биллингу. За подробностями в личку.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вёрстка из PSD макета под Joomla 1.5.15

    $100

    Необходимо сверстать макет из PSD файла в шаблон для Joomla 1.5.15. Предпочтение отдается тем фрилансерам, которые не пропадают в оффлайне, разбираются в Joomla и лояльны к работодателям. Бюджет 2 000 руб. Фиксированная ...

    Joomla
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад