Верстка сайта-каталога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка316 просмотров

Необходимо сверстать сайт, интернет-магазин с достаточно сложным дизайном, флеш-анимацией.

Резиновая,кроссбраузерная,стандарты,реакция на замечания по ходу разработки.

Отзыв только после полной сдачи проекта.

15 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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