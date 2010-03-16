Приветствую! Ищу ответственного исполнителя, который умеет отлично верстать и "натягивать" макет на CMS. Подробное ТЗ и Макет главно" и внутренних страниц (jpeg) в приложении, кандидату вышлю psd. ...
Верстка сайта-каталога
Необходимо сверстать сайт, интернет-магазин с достаточно сложным дизайном, флеш-анимацией.
Резиновая,кроссбраузерная,стандарты,реакция на замечания по ходу разработки.
Отзыв только после полной сдачи проекта.
Заявки фрилансеров
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