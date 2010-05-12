Перевод верстки из html в шаблон DLE

Работа:

Есть простая html верстка (можно посмотреть в аттаче) из нее нужно сделать шаблон под DLE 8.5 Чем быстрее сделаете тем лучше. Шаблон нужен уже сегодня.

P.S. Работы на 20-30 минут.

Оплата:

Бюджет проекта 150руб. Работаем без предоплаты. Если есть сомнения по оплате, то смотрите мои отзывы. Оплату произведу через webmoney конкретно R кошелек.

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