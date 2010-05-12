Перевод верстки из html в шаблон DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки127 просмотров

Работа:

Есть простая html верстка (можно посмотреть в аттаче) из нее нужно сделать шаблон под DLE 8.5 Чем быстрее сделаете тем лучше. Шаблон нужен уже сегодня.

P.S. Работы на 20-30 минут.

Оплата:

Бюджет проекта 150руб. Работаем без предоплаты. Если есть сомнения по оплате, то смотрите мои отзывы. Оплату произведу через webmoney конкретно R кошелек.

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DLEHTML
15 лет назад
The_KING
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Отличный исполнитель. Быстро друг друга поняли. Быстро и четко выполнил проект. Рекомендую.
Приятный заказчик, доступно объяснил чего желает, и с оплатой "по факту" не подвёл.

Заявки фрилансеров

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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