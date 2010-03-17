Требуется верстальщик для презентационного сайта, 10 страниц. Просьба указывать сроки и стоимость услуг.
Поправить вёрстку
Есть такая проблема:
http://www.seminee.md/news_archieve.php ---> http://img440.imageshack.us/img440/5312/problemr.png
...Дивы внутри страницы заимствуют стиль внешнего дива.
Нужно подсказать, как это подправить.
CSS - во вложении.
Тому, кто подскажет - отзыв!
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ВИКТОРУ:
Спасибо! Помогло.
МИХАИЛУ:
На каждом внутреннем диве прописывать бэкграунд-ноне крайне сложно. Решение Виктора более универсально.
ОТЗЫВ ОБОИМ! ТОЛЬКО ПОСТАВЬТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ. ИНАЧЕ НЕ МОГУ ОТЗЫВ НАПИСАТЬ.
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