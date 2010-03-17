Поправить вёрстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки149 просмотров

Есть такая проблема:

http://www.seminee.md/news_archieve.php ---> http://img440.imageshack.us/img440/5312/problemr.png

...Дивы внутри страницы заимствуют стиль внешнего дива.

Нужно подсказать, как это подправить.

CSS - во вложении.

Тому, кто подскажет - отзыв!

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ВИКТОРУ:

Спасибо! Помогло.

МИХАИЛУ:

На каждом внутреннем диве прописывать бэкграунд-ноне крайне сложно. Решение Виктора более универсально.

ОТЗЫВ ОБОИМ! ТОЛЬКО ПОСТАВЬТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ. ИНАЧЕ НЕ МОГУ ОТЗЫВ НАПИСАТЬ.

CSS
15 лет назад
gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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