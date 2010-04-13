Немного подправить стандартный шаблон Joomla 1.5

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок143 просмотра

Сверстать макет шапки и прилепить к стандартному шаблону Ja_Party, + поменять шрифты, сохраняя валидность кода.

Joomla
15 лет назад
adlux
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Быстро и качественно, рекомендую.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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