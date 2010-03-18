Есть 1 страничка макета главной страницы сайта, посвящённой автомобилям. В JPG и PSD. Требуется ГРАМОТНЫЙ html-верстальщик, который сможет её мне сверстать. DIV-вёрстка не нужна, только TABLE. Чтобы всё было разбито по слоям, стили в css-файле. ...
Сверстать шаблон с jQuery
Задача:
- есть psd макет, его надо натянуть на известную бесплатную CMS;
Особенности:
- "хитрый" вывод контента;
- различные jQuery - скрипты;
сверстать не так важно, главное аккуратно сделать все используемые скрипты.
бюджет не более 100у.е., срок неделя
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