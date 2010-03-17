Необходима верстка страницы-заглушки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок173 просмотра

Добрый день!

Необходима верстка страницы-заглушки (1 страница). Верстка несложная, но нужно побыстрее.

После утверждения собственно самого сайта(пока в стадии отрисовки), готов отдать его на верстку тому же Исполнителю.

Цены и сроки лучше на почту: [email protected]

15 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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