Добрый день!

Необходима верстка страницы-заглушки (1 страница). Верстка несложная, но нужно побыстрее.

После утверждения собственно самого сайта(пока в стадии отрисовки), готов отдать его на верстку тому же Исполнителю.

Цены и сроки лучше на почту: [email protected]