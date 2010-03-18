Поправить шаблон joomla под ie 6

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки99 просмотров

Поправить шаблон joomla 1.5 (несколько ошибок в ie 6).

Исполнителя выбери по минимальному бюджету.

Joomla
15 лет назад
alex_sib
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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