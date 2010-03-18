Верстка дизайна нужно сверстать одну страницу Для особо одаренных - в дизайне присутствует (три!!!) выпадающих меню
Поправить шаблон joomla под ie 6
Поправить шаблон joomla 1.5 (несколько ошибок в ie 6).
Исполнителя выбери по минимальному бюджету.
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