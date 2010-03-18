Натяжка html на Битрикс-Старт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок165 просмотров

Имеется сайт на битриксе, необходим одеть дизайн (который у нас в html)

Интересует долгосрочное сотрудничество с Битрикс специалистами.

От вас пару примеров на сделанные вами сайты, примерная цена за работу.

HTML
15 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров