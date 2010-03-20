Необходимо внести исправления в верстку существующего сайта. Все подробности при переписке.
Сверстать макет из 3-х страниц
Всё просто - три страницы W3C-правильно наверстать.
Там где галерея (слева картинка, справа блок иконок 4 на 3) кнопками вперед назад прокручивать (javascript/jQuery) фотки и загружать в область картинки слева.
Во вложении макеты в JPG, исполнителю вышлю в PSD.
Ваши сроки/портфолио/цены.
Оплата через WMZ.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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