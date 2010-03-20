Сверстать макет из 3-х страниц

Всё просто - три страницы W3C-правильно наверстать.

Там где галерея (слева картинка, справа блок иконок 4 на 3) кнопками вперед назад прокручивать (javascript/jQuery) фотки и загружать в область картинки слева.

Во вложении макеты в JPG, исполнителю вышлю в PSD.

Ваши сроки/портфолио/цены.

Оплата через WMZ.