Сверстать макет из 3-х страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок258 просмотров

Всё просто - три страницы W3C-правильно наверстать.

Там где галерея (слева картинка, справа блок иконок 4 на 3) кнопками вперед назад прокручивать (javascript/jQuery) фотки и загружать в область картинки слева.

Во вложении макеты в JPG, исполнителю вышлю в PSD.

Ваши сроки/портфолио/цены.

Оплата через WMZ.

JavaScriptjQuery
15 лет назад
Ekklipce
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

sapphired
Вадим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работал со Святославом по этому проекту. Человек квалифицированный, никаких проблем, оплата вовремя. Мне нравится, я доволен. Хорошая коммуникация, все отлично.

Заявки фрилансеров

sapphired
Вадим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад