Верстка статичного сайта + знание Джумлы требуется

Требуется сверстать статичный сайт из psd-макета (дизайн полностью готов). Сайт будет содержать 15 страниц. В случае успешного, качественного и оперативного выполнения работы, сотрудничество с исполнителем будет продолжено (будем регулярно давать заказы). Поэтому существуют такие требования к исполнителю:

- наличие портфолио;

- великолепное знание html;

- отличное знание css, умение настраивать скрипты;

- знание хотя бы основ дизайна (фотошопа);

- отличное знание cms Джумла (не для этого сайта, а для дальнейших работ);

- возможность работать в рабочее время;

- практически постоянное присутствие в icq;

- лояльность, доброжелательность, исполнительность, оперативность.

Гонорар 2000 WMR, оплата по частям по мере выполнения работы. Предложения с гонораром свыше указанной суммы не рассматриваем.

Обращаться в icq: 343 781 006