Сверстать дизайн на сайт Joomla

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Завершен17 заявок192 просмотра

Нужно сверстать дизайн для сайта на Joomla.

Joomla
15 лет назад
wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aradesh
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо, приятно работать с тем кто знает свое дело, очень качественная работа. Я знаю к кому мне обращаться за следующей работой.
Очень доволен работой с Александром, вежливый, понимающий заказчик. Работать с ним было одно удовольствие, 10 из 10.

Заявки фрилансеров

Aradesh
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад