Верстка под друпал.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки148 просмотров

Есть сайт на ДЛЕ, нужно шаблон перекинуть на Друпал. Все просто.

За урлами пишите в личку.

Drupal
15 лет назад
yurgon
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу. Продолжу сотрудничество обязательно. Рекомендую
Отличный заказчик, чётко обьяснил задачу, оплатил работу в срок. Рекоммендую доверять.

Заявки фрилансеров

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад