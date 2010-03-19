Верстка html. Проект для Цасюк Руслана.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка80 просмотров

Верстка psd макета. Настройка компонентов и модулей. Joomla 1.5

HTMLJoomla
15 лет назад
resonance
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
15 лет назад
$300
5 дней
Отличный специалист и ответственный партнер. Работали вместе не однократно. Сделает все быстро и четко. Рекомендую всем!
Стас ответственный партнер. Четко ставит задачи. С оплатой нет никаких проблем. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
15 лет назад