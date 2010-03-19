Адаптация шаблона

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка99 просмотров

Адаптация шаблона (5 страниц) под IE6 + небольшие изменения в css

Час работы.

CSS
15 лет назад
bwcp
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров