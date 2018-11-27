Верстка из PSD на джумлу

Необходимо срочно исправить верстку в html шаблоне. Работы на пятнадцать минут, может меньше. Бюджет пятнадцать-двадцать уе Задание в прикрепленном архиве. (на скриншоте) Необходимо убрать зону выделенную на скриншоте и там должна ...