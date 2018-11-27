Верстка из PSD на джумлу

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок176 просмотров

Нужно сверстать сайт на джумлу с установкой доп. модулей.

срок макс 10 дней

ТЗ http://files.mail.ru/1CO3PY

Joomla
15 лет назад
kiobros
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

codercvua
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$250
8 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

codercvua
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад