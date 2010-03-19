Помощь по слайдерам на jquery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок179 просмотров

Есть 2 слайдера. смотрите файл в приложении.

Необходимо заставить их работать по отдельности друг от друга. Это все !

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jQuery
15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Нет заявок фрилансеров