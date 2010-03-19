Необходимо натянуть верстку на форум vbulletin. Оставляйте свои предложения, кто может справиться.
Помощь по слайдерам на jquery
Есть 2 слайдера. смотрите файл в приложении.
Необходимо заставить их работать по отдельности друг от друга. Это все !
Жду Ваших предложений
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