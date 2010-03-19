Вёрстка сайта до понедельника (home + content)

Требуется вёрстка сайта, верстать надо 2 страницы (home + content site), имеется многоуровневая навигация, а так же выпадающая многоуровневая навигация, которую требуется сделать на jQuery. Будут предоставлены PSD-файлы. Требуются отличные знания CSS, XHTML и знания jQuery (а в особенности jQuery навигации superfisch http://webdemar.com/webdesign/tutorial-jquery-dropdown-menue-mit-superfish/ или подобной). Требуется сдать макет с рабочей навигацией, работающий на FF,crome, IE6-8, Safari.

Сроки: до понедельника

Цена: договорная

Дополнительная информация: На вопросы отвечу и пришлю скрины после оформления заявки через weblancer. (укажите свой ICQ или Skype)