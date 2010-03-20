Правка шаблона dle

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок203 просмотра

Нужно перенести блок в шаблоне dle. Шаблон предоставлю.

DLE
15 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена на отлично. Спасибо.
Андрей просто отличный заказчик! Одно удовольствие работать с ним!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.... спасибо вам...

Заявки фрилансеров

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад