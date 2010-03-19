Верстка и доработка Интернет магазина ( WebAsys)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок203 просмотра

Есть готовый дизайн сайта, есть интернет магазин.

Необходимо натянуть дизайн и немного подкрутить и видоизменить рабочие блоки магазина.

Требуеся верстальщик с опытом работы с WebAsyst`ом + доработка .

Webasyst
15 лет назад
ruff82
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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