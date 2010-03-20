Исправить верстку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок242 просмотра

Необходимо срочно исправить верстку в html шаблоне.

Бюджет пятнадцать-двадцать уе

Задание в прикрепленном архиве. (на скриншоте)

Необходимо убрать зону выделенную на скриншоте и там должна быть зона под контент (От верхнего меню, до футера)

HTML
15 лет назад
jastin
Никита 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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