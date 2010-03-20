Поправить косяки в верстке

Доброй ночи всем!

Моему подопечному сайту нужна помощь квалифицированного верстальщика-профи :)

Хоть задача и заключается всего лишь в исправлении косяков верстки, сделать это нужно достаточно оперативно.

Список багов для оценки объема и стоимости работы прикрепляю. Ссылка на сайт - там же.

Свою цену и условия работы, пожалуйста, оставляйте здесь в проекте или в личке.

Спасибо за внимание!