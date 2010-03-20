Поправить косяки в верстке

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  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки145 просмотров

Доброй ночи всем!

Моему подопечному сайту нужна помощь квалифицированного верстальщика-профи :)

Хоть задача и заключается всего лишь в исправлении косяков верстки, сделать это нужно достаточно оперативно.

Список багов для оценки объема и стоимости работы прикрепляю. Ссылка на сайт - там же.

Свою цену и условия работы, пожалуйста, оставляйте здесь в проекте или в личке.

Спасибо за внимание!

15 лет назад
Nutich
Анна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

sapphired
Вадим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$8
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Анна, хороший заказчик, спокойный, квалифицированный, культурный. Хорошая коммуникация и оплата во-время. Все четко - никаких проблем, постоянно на связи.

Заявки фрилансеров

sapphired
Вадим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
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