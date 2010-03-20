Есть готовый дизайн сайта, есть интернет магазин. Необходимо натянуть дизайн и немного подкрутить и видоизменить рабочие блоки магазина. Требуеся верстальщик с опытом работы с WebAsyst`ом + доработка .
Поправить косяки в верстке
Доброй ночи всем!
Моему подопечному сайту нужна помощь квалифицированного верстальщика-профи :)
Хоть задача и заключается всего лишь в исправлении косяков верстки, сделать это нужно достаточно оперативно.
Список багов для оценки объема и стоимости работы прикрепляю. Ссылка на сайт - там же.
Свою цену и условия работы, пожалуйста, оставляйте здесь в проекте или в личке.
Спасибо за внимание!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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