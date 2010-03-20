Сверстать и интегрировать дизайн (из psd) для WP

Доброго времени суток.

Для сайта fish-book.ru (WordPress).

Требуется сверстать готовый дизайн под WordPress (из psd файлов) корссбраузерно, валидно, резиново.

И полностью интегрировать его в сам сайт!

Вот скриншоты дизайна:

Главная страница - http://makepreview.com/1148938778

Статья - http://makepreview.com/1071825398

Уделяю особое внимание "чистоте" (разгруженности) основного html кода.

Жду от вас:

1. Примеры своих работ ИМЕННО НА WORDPRESS (пара ссылок на конкретные сайты, чтобы я мог видеть ваш код);

2. Стоимоть вашей работы;

3. Ваш номер ICQ для связи;

Оалата по WebMoney, по схеме – я вам деньги с протекцией, вы выполняете работу, я даю код. Чистую предоплату делаю только людям с которыми раньше работал, либо с очень большой репутацией и хорошими отзывами.