Есть готовый дизайн сайта, есть интернет магазин. Необходимо натянуть дизайн и немного подкрутить и видоизменить рабочие блоки магазина. Требуеся верстальщик с опытом работы с WebAsyst`ом + доработка .
Сверстать и интегрировать дизайн (из psd) для WP
Доброго времени суток.
Для сайта fish-book.ru (WordPress).
Требуется сверстать готовый дизайн под WordPress (из psd файлов) корссбраузерно, валидно, резиново.
И полностью интегрировать его в сам сайт!
Вот скриншоты дизайна:
Главная страница - http://makepreview.com/1148938778
Статья - http://makepreview.com/1071825398
Уделяю особое внимание "чистоте" (разгруженности) основного html кода.
Жду от вас:
1. Примеры своих работ ИМЕННО НА WORDPRESS (пара ссылок на конкретные сайты, чтобы я мог видеть ваш код);
2. Стоимоть вашей работы;
3. Ваш номер ICQ для связи;
Оалата по WebMoney, по схеме – я вам деньги с протекцией, вы выполняете работу, я даю код. Чистую предоплату делаю только людям с которыми раньше работал, либо с очень большой репутацией и хорошими отзывами.
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