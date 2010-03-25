Проблема с DOCTYPE и XTemplate

Здравствуйте! Я сделал вёрстку главной странички сайта. Отображается отлично. Затем я решил натянуть эту вёрстку на php-движом через шаблонизатор XTemplate. Единственное, что я поменял - так это переименовал index.html в index.xtpl, ну и соответственно, вставил блоки в шаблон:

...весь html-код....

Всё нормально за исключением 1-ого: стили для шрифтов куда-то пропали. Именно для шрифтов - остальные стили пашут. Поигравшись немного с шаблоном и исходным html-файлом, я удалил из html-файла стороку

- и получил тоже самое - кривые шрифты! Я обрадовался и решил что проблема в отсутствии DOCTYPE в исходнике index.xtpl. Но, добавив его, ничего не изменилось. СОздаётся впечатление, что Xtemplate вообще не понимает DOCTYPE???

Помогите! 5-й день уже сижу!