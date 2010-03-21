Сверстать сайт под существующий дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка150 просмотров

Нужно срочно сверстать сайт по вложенному ТЗ! Исходник - выбранному исполнителю

15 лет назад
alebedynets
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$70
2 дня
С Антоном работали и ранее. Необходимо было срочно сделать проект, вспомнил про Антона, он предложил сразу сделать быстро и качественно. Буквально за день работу была готова. Комментариев почти не было! По верстке я теперь только с ним!
Работаем уже второй раз, сотрудничеством более чем доволен, заказчик доплатил солидный бонус за скорость работы. Спасибо за заказ, всегда рад новым!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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