Исправить верстку сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок263 просмотра

Требуется исправить табличную верстку сайта в IE.

В других браузерах все нормально отображается, надо так и оставить.

На картинке в приложении показано какие именно места надо править.

15 лет назад
nik0tin
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FlightNeg
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Правка верстки была выполнена качественно, точно по тз. Был поражен скоростью работы. Задание выполнено за час.
Отличная формулировка задачи и своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

FlightNeg
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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