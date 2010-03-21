Нужен человек, любящий верстать, в идеале на постоянное сотрудничество. На данный момент, нужно сверстать несложный проект информационного сайта. Главная и несколько схожих внутренних. Исходник: PSD Требования к ...
Исправить верстку сайта
Требуется исправить табличную верстку сайта в IE.
В других браузерах все нормально отображается, надо так и оставить.
На картинке в приложении показано какие именно места надо править.
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