Заменить существующую панель меню на новый в php.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок162 просмотра

Привет молодцы добрые!

Задача проста, заменить дизайн существующего меню на новый сварганенный. Просто вставить.

см.скрин...

Еще было бы здорово заменить белый фон сайта на что-нибудь симпатичное (это отдельно. Главная задача выше).

Кто возьмется? сколько денег? :)

PHP
15 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
все хорошо!

Заявки фрилансеров

dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка

    Здравствуйте. Нужно сверстать макет(главная и внутренняя страницы разные), посадить на джумлу. Настроить обратную связь. Верстка валидная, кроссбаузерная. Дивами, резиновая. От вас. Стоимость, сроки, работы на ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос шаблона xt Commerce 3.x на Veyton 4.0

    Требуется перенести шаблон для использования его в новой версии магазина. Шаблон изначально предназначался для использования в скрипте osCommerce и был адаптирован нами под xt Commerce 3.x, в т.ч. переверстан блочно. Пишите, рассмотрим ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить верстку

    $50

    Необходимо срочно исправить верстку в html шаблоне. Бюджет пятнадцать-двадцать уе Задание в прикрепленном архиве. (на скриншоте) Необходимо убрать зону выделенную на скриншоте и там должна быть зона под контент (От верхнего ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка: 3 страницы

    Нужно до верстать 3 страницы, согласно новым изменениям в дизайне... Крайний срок воскресенье вечер. Страницы и описание в аттаче.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить косяки в верстке

    Доброй ночи всем! Моему подопечному сайту нужна помощь квалифицированного верстальщика-профи :) Хоть задача и заключается всего лишь в исправлении косяков верстки, сделать это нужно достаточно оперативно. Список багов для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад