Вёрстка сайта-портфолио

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок278 просмотров

Всем привет.

В общем такое дело, меня подвёл мой же верстальщик..

Нужно как можно быстрее сверстать сайт-каталог студии дизайна.

Краткое ТЗ:

3 статические страницы:

-О нас

-Прайс

-Контакты

На статических страницах модуль новостей и случайных работ из портфолио.

3 динамические:

-Искусство

-Дизайн

-Продукция

Динамические страницы построены одинаково(см. приложение) по типу http://www.tiltdesignstudio.com/

Точное ТЗ обсудим с кандидатом.

В личку не ломиться, только если у вас есть конкретные предложения.

Макеты прикрепил.

Что бы не возникало глупых вопросов, работы должны добавляться вручную, без особого геморроя.

15 лет назад
sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$60
2 дня
Очень доволен работой Стаса. Сделал всё в срок и так как нужно, всё понимает с полуслова. На связи почти всегда. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё отлично:) Очень приятный заказчик. Проблем в работе не возникало. Советую всем.

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна HTML-верстка

    $20

    Нужен человек, любящий верстать, в идеале на постоянное сотрудничество. На данный момент, нужно сверстать несложный проект информационного сайта. Главная и несколько схожих внутренних. Исходник: PSD Требования к ...

    CSSHTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Доделать верстку

    $15

    Есть уже сверстанный дизайн. Необходимо немного доделать - сверстать различные закладки (активные и неактивные), PSD есть. Работы на 1-2 часа. Оставляйте заявки тут, стучать в аську и в личку не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить верстку сайта

    $25

    Требуется исправить табличную верстку сайта в IE. В других браузерах все нормально отображается, надо так и оставить. На картинке в приложении показано какие именно места надо править.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заменить существующую панель меню на новый в php.

    Привет молодцы добрые! Задача проста, заменить дизайн существующего меню на новый сварганенный. Просто вставить. см.скрин... Еще было бы здорово заменить белый фон сайта на что-нибудь симпатичное (это отдельно. Главная задача выше). ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка

    Здравствуйте. Нужно сверстать макет(главная и внутренняя страницы разные), посадить на джумлу. Настроить обратную связь. Верстка валидная, кроссбаузерная. Дивами, резиновая. От вас. Стоимость, сроки, работы на ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос шаблона xt Commerce 3.x на Veyton 4.0

    Требуется перенести шаблон для использования его в новой версии магазина. Шаблон изначально предназначался для использования в скрипте osCommerce и был адаптирован нами под xt Commerce 3.x, в т.ч. переверстан блочно. Пишите, рассмотрим ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить верстку

    $50

    Необходимо срочно исправить верстку в html шаблоне. Бюджет пятнадцать-двадцать уе Задание в прикрепленном архиве. (на скриншоте) Необходимо убрать зону выделенную на скриншоте и там должна быть зона под контент (От верхнего ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад