Вёрстка сайта-портфолио

Всем привет.

В общем такое дело, меня подвёл мой же верстальщик..

Нужно как можно быстрее сверстать сайт-каталог студии дизайна.

Краткое ТЗ:

3 статические страницы:

-О нас

-Прайс

-Контакты

На статических страницах модуль новостей и случайных работ из портфолио.

3 динамические:

-Искусство

-Дизайн

-Продукция

Динамические страницы построены одинаково(см. приложение) по типу http://www.tiltdesignstudio.com/

Точное ТЗ обсудим с кандидатом.

В личку не ломиться, только если у вас есть конкретные предложения.

Макеты прикрепил.

Что бы не возникало глупых вопросов, работы должны добавляться вручную, без особого геморроя.