Нужен человек, любящий верстать, в идеале на постоянное сотрудничество. На данный момент, нужно сверстать несложный проект информационного сайта. Главная и несколько схожих внутренних. Исходник: PSD Требования к ...
Вёрстка сайта-портфолио
Всем привет.
В общем такое дело, меня подвёл мой же верстальщик..
Нужно как можно быстрее сверстать сайт-каталог студии дизайна.
Краткое ТЗ:
3 статические страницы:
-О нас
-Прайс
-Контакты
На статических страницах модуль новостей и случайных работ из портфолио.
3 динамические:
-Искусство
-Дизайн
-Продукция
Динамические страницы построены одинаково(см. приложение) по типу http://www.tiltdesignstudio.com/
Точное ТЗ обсудим с кандидатом.
В личку не ломиться, только если у вас есть конкретные предложения.
Макеты прикрепил.
Что бы не возникало глупых вопросов, работы должны добавляться вручную, без особого геморроя.
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