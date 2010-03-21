Нужен человек, любящий верстать, в идеале на постоянное сотрудничество. На данный момент, нужно сверстать несложный проект информационного сайта. Главная и несколько схожих внутренних. Исходник: PSD Требования к ...
Верстка под WordPress
Здравствуйте!
Есть структура сайта есть дизайн.
Нужно выполнить верстку под WordPress.
Нужно чтоб можно было легко сменить задний фон и шапку.
Дизан похож на вот этот www.skinnarmo.com/ видео должно легко меняться!
Цена? сроки?
Оплата по Webmoney с кодом протекции код после завершения.
Либо личная встреча в СПБ!
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