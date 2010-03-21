Верстка под Wordpress

Здравствуйте! Я сделал вёрстку главной странички сайта. Отображается отлично. Затем я решил натянуть эту вёрстку на php-движом через шаблонизатор XTemplate. Единственное, что я поменял - так это переименовал index.html в index.xtpl, ну и соответственно, вставил ...