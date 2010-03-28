Установить движок, сверстать макет

Ищу верстальщика, чтобы установить joomla или drupal и натянуть шаблон, чтоб сайт полностью соответствовал этой картинке http://s11.radikal.ru/i184/1003/c5/197ca1f118e4.png

На всех браузерах и разрешениях монитора.

От Вас требуется надежность, соблюдеие оговоренных сроков и точное выполнение задания. Нами обоими будет составлен четкий договор. Оплата желательна через безопасную сделку. Люди, не соблюдающие договора безжалостно будут получать отрицательные рейтинги.

В случае, если работа будет выполнена хорошо и надежно, за цену среднюю и ниже средней, Вы получите заказы на верстку других проектов, с перспективой долгосрочного сотрудничества.