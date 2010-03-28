Установить движок, сверстать макет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок233 просмотра

Ищу верстальщика, чтобы установить joomla или drupal и натянуть шаблон, чтоб сайт полностью соответствовал этой картинке http://s11.radikal.ru/i184/1003/c5/197ca1f118e4.png

На всех браузерах и разрешениях монитора.

От Вас требуется надежность, соблюдеие оговоренных сроков и точное выполнение задания. Нами обоими будет составлен четкий договор. Оплата желательна через безопасную сделку. Люди, не соблюдающие договора безжалостно будут получать отрицательные рейтинги.

В случае, если работа будет выполнена хорошо и надежно, за цену среднюю и ниже средней, Вы получите заказы на верстку других проектов, с перспективой долгосрочного сотрудничества.

DrupalJoomla
15 лет назад
texas-holdem
Комаров 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отлично выполнил верстку www.bezdepozitnyj-bonus.ru Сделал то, что другие не смогли. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Рекомендую этого человека как надежного, квалифицированного фрилансера.
Все прошло нормально, заказ выполнен, очень доволен совместной работой!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад

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